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17:36, 3 февраля 2024Мир

Обвиненный в шпионаже на Россию помощник немецкого депутата уволился

Помощник немецкого депутата Шмидта уволился после обвинений в шпионаже на Россию

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Помощник немецкого депутата от правой парламентской партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта Владимир Сергиенко принял решение уволиться после того, как СМИ обвинили его в шпионаже на Россию. Об этом парламентарий сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Шмидта, Сергеенко работал на него, чтобы помочь русскоязычным жителям Германии, которые с начала спецоперации пережили массовую враждебность, в том числе через освещение в СМИ.

Политик добавил, что подал в суд на издание Bild за публикацию ложной информации.

Ранее в шпионаже в пользу России обвинили депутата Европейского парламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок.

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      Константин Лысяков
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