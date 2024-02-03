Обвиненный в шпионаже на Россию помощник немецкого депутата уволился

Помощник немецкого депутата Шмидта уволился после обвинений в шпионаже на Россию

Помощник немецкого депутата от правой парламентской партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта Владимир Сергиенко принял решение уволиться после того, как СМИ обвинили его в шпионаже на Россию. Об этом парламентарий сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Шмидта, Сергеенко работал на него, чтобы помочь русскоязычным жителям Германии, которые с начала спецоперации пережили массовую враждебность, в том числе через освещение в СМИ.

Политик добавил, что подал в суд на издание Bild за публикацию ложной информации.

Ранее в шпионаже в пользу России обвинили депутата Европейского парламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок.