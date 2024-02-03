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10:45, 3 февраля 2024Россия

Стало известно об иностранных машинах в гараже президента России

ГОН ФСО: иностранных автомобилей нет в пользовании президента России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представители Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны (ФСО) рассказали об иностранных автомобилях в распоряжении российского президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ГОН ФСО Денис Симонов заявил, что президент Владимир Путин не пользуется иностранными машинами. Также стало известно, что большую часть гаража составляют отечественные автомобили. «Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — подчеркнул Симонов.

Собеседник агентства отметил, что Путин уже шесть лет передвигается на автомобиле российского производства — лимузине Aurus. Эту машину глава государства использует как в России, так и в поездках по миру. Кроме того, автомобили Aurus предлагают гостям, которые приезжают в Россию.

На лимузине Aurus Владимир Путин впервые проехал во время своей инаугурация 7 мая 2018 года. До этого президент России пользовался Merсedes.

В январе Управление делами президента рассказало, что иномарки депутатов из гаража Госдумы выставили на продажу. В основном речь идет об автомобилях Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска.

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      Андрей Ставицкий
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