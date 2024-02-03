Российские клубы заинтересовались осужденным за разжигание ненависти футболистом

Осужденный за разжигание ненависти футболист Аталь заинтересовал клубы в России

Алжирский защитник «Ниццаы» Юсеф Аталь может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X.

По информации источника, к 27‑летнему футболисту проявляют интерес южноамериканские, турецкие и российские клубы, названия которых не раскрываются.

В январе уголовный суд Ниццы назначил Аталю наказание за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Он получил восемь месяцев тюремного заключения условно. Также его обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

Осенью 2023-го защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также Аталь выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он извинился и удалил эти посты. «Ницца» отстранила Аталя от тренировок до дальнейшего уведомления.