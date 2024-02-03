Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
1:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эвертон
2:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Бавария
0:0
1-й тайм
live
Боруссия М
Германия - Бундеслига|20-й тур
Бёрнли
Сегодня
18:00 (Мск)
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Кёльн
Сегодня
20:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|20-й тур
Жирона
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|23-й тур
17:31, 3 февраля 2024Спорт

Российские клубы заинтересовались осужденным за разжигание ненависти футболистом

Осужденный за разжигание ненависти футболист Аталь заинтересовал клубы в России

Фото: Novak Djurovic / Reuters

Алжирский защитник «Ниццаы» Юсеф Аталь может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X.

По информации источника, к 27‑летнему футболисту проявляют интерес южноамериканские, турецкие и российские клубы, названия которых не раскрываются.

В январе уголовный суд Ниццы назначил Аталю наказание за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Он получил восемь месяцев тюремного заключения условно. Также его обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

Осенью 2023-го защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также Аталь выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он извинился и удалил эти посты. «Ницца» отстранила Аталя от тренировок до дальнейшего уведомления.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не знаю, вернет ли Украина Крым». Президента Польши раскритиковали из-за слов о принадлежности полуострова

      Российские клубы заинтересовались осужденным за разжигание ненависти футболистом

      США нанесли новый удар по Йемену и уничтожили несколько БПЛА

      Польша признала за США право ударов по территории Ирака и Сирии

      Стало известно о влиянии падения частей дрона на работу нефтезавода в Волгограде

      В гараже умершего американца нашли ядерную ракету

      Российские следователи возбудили дело по факту осквернения могил участников СВО

      Захарова ответила на планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      В ЛНР рассказали о визите американского разведчика

      Литва обвинила Китай в дипломатическом насилии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше