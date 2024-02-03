Сочи принял первый выполненный на Ту-214 пассажирский рейс

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на российском Ту-214

Первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214 после перезапуска регулярных полетов этих самолетов, прошел успешно. Лайнер, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский, приземлился в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что аэропорт Сочи принял воздушное судно с 177 пассажирами на борту.

Ранее заслуженный пилот РФ Юрий Сытник рассказал, что отечественный пассажирский лайнер Ту-214 способен конкурировать с такими воздушными судами, как Boeing 737, Boeing 700, Boeing 800 и Airbus 321.

По его словам, Ту-214 имеет просторный салон, а также может выполнять не только внутренние, но и зарубежные рейсы. «Сама стоимость самолета в разы меньше, чем Airbus и Boeing», — добавил пилот.