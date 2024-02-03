Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 3 февраля 2024Бывший СССР

Украинцы начали формировать списки с личными данными сотрудников военкоматов

Экс-премьер Украины: украинцы собирают личные данные сотрудников военкоматов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Граждане Украины начали формировать списки с персональными данными сотрудников военных комиссариатов, что может являться предвестником расправ. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«Украинцы постепенно начинают осознавать, что пора защищать себя от киевского режима самостоятельно», — написал он. Экс-премьер Украины отметил, что предприимчивые граждане уже начали формировать реестры с личными данными сотрудников военкоматов. По его словам, это всегда является предвестником начала расправ.

Азаров добавил, что киевский режим развязал руки военкоматам, а это, «как и отсутствие успехов в зоне конфликта, все сильнее снижает доверие к киевскому режиму». В пример он привел неповиновение сотрудникам военных комиссариатов. Экс-премьер Украины подчеркнул, что расправы уже начались, однако украинский лидер Владимир Зеленский «дал команду ручной прессе их замалчивать».

Ранее пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о массовом призыве не годных к службе людей. По их словам, в ВСУ призывают в армию людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Сирии оценило последствия авиаударов США

      Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

      В России приостановили сертификацию кормов из двух европейских стран

      В Подмосковье провели рейды по местам проживания мигрантов

      Россиянка неделю лечила дочь от простуды и потеряла ее

      Сирия обвинила США в новом нарушении суверенитета и безопасности страны

      Блиновская рассказала о состоянии здоровья в СИЗО

      Боррель оценил международную ситуацию выражением «хочешь мира, готовься к войне»

      Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

      Раскрыта личность приставившего нож к горлу российского фигуриста мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше