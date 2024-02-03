Экс-премьер Украины: украинцы собирают личные данные сотрудников военкоматов

Граждане Украины начали формировать списки с персональными данными сотрудников военных комиссариатов, что может являться предвестником расправ. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«Украинцы постепенно начинают осознавать, что пора защищать себя от киевского режима самостоятельно», — написал он. Экс-премьер Украины отметил, что предприимчивые граждане уже начали формировать реестры с личными данными сотрудников военкоматов. По его словам, это всегда является предвестником начала расправ.

Азаров добавил, что киевский режим развязал руки военкоматам, а это, «как и отсутствие успехов в зоне конфликта, все сильнее снижает доверие к киевскому режиму». В пример он привел неповиновение сотрудникам военных комиссариатов. Экс-премьер Украины подчеркнул, что расправы уже начались, однако украинский лидер Владимир Зеленский «дал команду ручной прессе их замалчивать».

Ранее пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о массовом призыве не годных к службе людей. По их словам, в ВСУ призывают в армию людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту.

