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22:36, 4 февраля 2024Мир

Байдена назвали военным преступником из-за позиции по конфликту в Газе

Кандидат в президенты США Уэст назвал Байдена военным преступником
Корнел Уэст

Корнел Уэст. Фото: Mike Segar / Reuters

Независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст осудил политику действующего руководства страны в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Он назвал президента страны Джо Байдена военным преступником, заявив, что американская администрация вместе с Израилем совершает геноцид в секторе Газа. Уэст подчеркнул, что обеспечить безопасность израильтян за счет доминирования над палестинцами невозможно.

Он также добавил, что скептически относиться к идее урегулирования конфликта с помощью создания независимого палестинского государства.

Ранее США отказались признать действия израильских военных в Газе геноцидом. По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, у правительства нет доказательства того, что войска намеренно пытаются уничтожить население в анклаве.

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      Марина Совина
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