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18:50, 4 февраля 2024Мир

Белый дом прокомментировал ситуацию вокруг возможного увольнения Залужного

Салливан: США не вмешиваются в ситуацию вокруг возможного увольнения Залужного

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главкома Вооруженных сл Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

«Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне», — сказал он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон считает кадровые решения делом исключительно властей Украины. Также он назвал это суверенным правом Киева и Владимира Зеленского.

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили о готовящейся отставке главкома ВСУ. Уточнялось, что его должность займет нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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