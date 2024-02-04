Белый дом прокомментировал ситуацию вокруг возможного увольнения Залужного

Салливан: США не вмешиваются в ситуацию вокруг возможного увольнения Залужного

США не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главкома Вооруженных сл Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

«Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне», — сказал он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон считает кадровые решения делом исключительно властей Украины. Также он назвал это суверенным правом Киева и Владимира Зеленского.

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили о готовящейся отставке главкома ВСУ. Уточнялось, что его должность займет нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.