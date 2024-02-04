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17:21, 4 февраля 2024Мир

Британия признала неготовность к масштабной и длительной войне

В правительстве Британии признали неготовность к масштабной и длительной войне

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Армия Великобритании не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за дефицита личного состава. В докладе это признал комитет обороны при британском правительстве.

«Правительству не удастся достичь желаемого уровня высокой боевой готовности без быстрого ускорения реформ, направленных на увеличение и поддержание процветающей промышленной базы и улучшение своего "предложения" для военнослужащих», — говорится в докладе.

Неготовность армии связана с высокими темпами нынешних военных операций и «давлением на армию». Согласно докладу, это мешает удерживать сотрудников, что усугубляется периодом низкого набора персонала, «создавая порочный круг».

«В результате, по мнению комитета, неудивительно, что больше людей покидают вооруженные силы, чем присоединяются к ним», — заключили в комитете.

Ранее газета The Times сообщила, что к 2026 году численность Сухопутных сил Великобритании снизится с 76 тысяч солдат до 68 тысяч человек. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тысячи человек.

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