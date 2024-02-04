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15:21, 4 февраля 2024Мир

Британский авианосец сломался и не принял участия в крупнейших учениях НАТО

Британский авианосец Queen Elizabeth сломался и не примет участия в учениях НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Dave Rushen / Globallookpress.com

Авианосец Военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth из-за поломок не сможет принять участие в крупнейших в истории учениях НАТО Steadfast Defender. Об этом сообщило в соцсети X командование флота.

«В ходе обычной проверки до отплытия была обнаружена проблема с муфтой на гребном вале правого борта HMS Queen Elizabeth. В связи с этим судно не выйдет в плавание в воскресенье», — указала пресс-служба.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые имитируют начало третьей мировой войны, представляют угрозу для России. По его словам, Североатлантический альянс является инструментом конфронтации против Москвы.

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      Виктория Кондратьева
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