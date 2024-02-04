Два человека пострадали при взрыве газа в российском городе

В Дербенте два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В дагестанском Дербенте два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Дагестан.

«Поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улице Магомеда Далгата, 1 "а" в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома пострадали два человека», — говорится в заявлении. Пострадавших доставили в больницу.

Уточняется, что разрушений в доме нет, но в результате хлопка были выбиты окна. Всего к ликвидации последствий взрыва привлекли от МЧС 12 человек и несколько единиц техники.

Ранее стало известно, что в Красноярске во время проведения ремонтных работ взорвался газ. В результате пострадали три человека.