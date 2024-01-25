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12:48, 25 января 2024Россия

Три человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

В Красноярске при проведении ремонтных работ взорвался газ, пострадали рабочие

Фото: Галина Сергиенко / NGS24.RU

В Красноярске при проведении ремонтных работ взорвался газ, три человека пострадали и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Подробности происшествия в регионе приводит сетевое издание NGS24.RU.

Взрыв произошел в колодце, к нему привело нарушение техники безопасности. Рабочие пытались отогреть промерзшие трубы с помощью газовой пушки. «Звук был такой мощный, что стены затряслись», — рассказал один из них.

В МЧС отметили, что после взрыва пожара не произошло. Сотрудники проводят анализ воздуха. Корреспондент издания отмечает, что после взрыва на месте ощущается запах газа.

Ранее в Подмосковье четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме. Мужчинам диагностировали ожоги первой и второй степени.

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      Алан Босиков
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