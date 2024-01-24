Четыре человека пострадали при взрыве газа в Подмосковье

В Домодедово четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в бытовке

В подмосковном Домодедово четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в строительной бытовке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, взрыв произошел 23 января в 23:50 на улице Зорин Лес. Все пострадавшие — мужчины. Врачи диагностировали у них ожоги первой и второй степени.

Ранее сообщалось, что газ взорвался в четырехэтажном доме в якутском городе Томмот. В результате были повреждены несколько окон здания. В происшествии пострадали четыре человека, двое из них получили ожоги третьей степени.

23 января газ взорвался в частном доме в Воронежской области. Тогда с ожогами госпитализировали мужчину 1996 года рождения.