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08:41, 24 января 2024Россия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Подмосковье

В Домодедово четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в бытовке
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подмосковном Домодедово четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в строительной бытовке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, взрыв произошел 23 января в 23:50 на улице Зорин Лес. Все пострадавшие — мужчины. Врачи диагностировали у них ожоги первой и второй степени.

Ранее сообщалось, что газ взорвался в четырехэтажном доме в якутском городе Томмот. В результате были повреждены несколько окон здания. В происшествии пострадали четыре человека, двое из них получили ожоги третьей степени.

23 января газ взорвался в частном доме в Воронежской области. Тогда с ожогами госпитализировали мужчину 1996 года рождения.

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      Константин Лысяков
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