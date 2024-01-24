Четыре человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

В якутском городе Томмот при взрыве газа в жилом доме пострадали четыре человека

В городе Томмот в Якутии при взрыве газа в четырехэтажном доме пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв газа повредил несколько окон четырехэтажного здания. У двух пострадавших диагностировали ожоги третьей степени. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей о произошедшем пока не приводится.

В январе взрыв газа произошел в частном доме Воронежской области. Тогда пострадал один человек. За взрывом последовал пожар, его площадь составила 30 квадратных метров.

До этого в Махачкале в частном доме взорвался газ. В этот момент в доме находилась семья из пяти человек. Никого из них спасти не удалось.