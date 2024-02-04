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17:38, 4 февраля 2024Мир

Израиль заявил об уничтожении большинства батальонов ХАМАС

Нетаньяху сообщил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израильские военные ликвидировали большинство батальонов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов [ХАМАС]», — заявил Нетаньяху. Он добавил, что большая часть оставшихся батальонов сейчас находится на юге сектора Газа.

Премьер-министр Израиля также отметил, что, помимо ликвидации всех батальонов, необходимо нейтрализовать системы туннелей ХАМАС. «Военные систематически уничтожают туннели в Хан-Юнисе (город на юге сектора Газа — прим. «Ленты.ру») и делают это на всех участках сектора Газа», — рассказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что страна продолжит вести боевые действия, пока не достигнет всех целей: ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и обеспечения ситуации, когда сектор Газа больше не будет представлять угрозу Израилю.

Ранее Нетаньяху обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС. По его словам, некоторые сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ участвовали в нападении радикального движения на Израиль 7 октября 2023 года.

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      Олег Давыдов
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