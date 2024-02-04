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20:05, 4 февраля 2024Мир

Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы»

ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в ответ на обстрелы из Ливана
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 февраля нанесла серию ударов по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская сторона заявила, что эти действия стали ответом на обстрелы северных районов страны с ливанских территорий. Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что их истребители нанесли удары по пусковой установке, на которой действовали террористы «Хезболла», а также по наблюдательным постам движения в районах Блиды и Мейс-эль-Джабаля на юге Ливана. Военные добавили, что израильские танки также обстреляли объекты террористической ячейки в районе Блиды.

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В течение дня сигналы тревоги, предупреждающие жителях об опасности обстрелов, звучали на севере Израиля более десяти раз. Сирены были слышны в Маргалиоте, Манаре и Кирьят-Шмоне.

Ранее стало известно, что военные из Армии обороны Израиля начали экономить боеприпасы при боестолкновениях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа на случай полномасштабной войны с ливанской группировкой «Хезболла». Газета Financial Times отмечает, что нехватка боеприпасов уже привела к снижению интенсивности боев в Газе.

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