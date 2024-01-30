FT: израильские военные стали экономить боеприпасы на случай войны с «Хезболлой»

Военные из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали экономить боеприпасы при боестолкновениях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа на случай полномасштабной войны с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом со ссылкой на израильские источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с "Хезболлой" усугубится», — говорится в материале. При этом отмечается, что нехватка боеприпасов привела к снижению интенсивности боев на территории сектора Газа.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что власти страны готовятся к военной операции на границе с Ливаном. Он также сообщил о переброске военнослужащих и техники на север еврейского государства. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.

23 января глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН предупредил Израиль об опасности начала войны между государствами, добавив, что израильским военным «война не покажется пикником».