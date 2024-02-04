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09:54, 4 февраля 2024Бывший СССР

На Украине отчитались о количестве экспортированных по Черному морю грузов

Нардеп Гетманцев: Украина вывезла по Черному морю 20 миллионов тонн грузов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Украина вывезла по Черному морю 20 миллионов тонн грузов. О количестве экспортированной продукции отчитался депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

«Альтернативным морским коридором прошло уже более 660 судов, направившихся в 32 государства мира, имея на борту разнообразную украинскую продукцию», — написал нардеп.

По его словам, за январь из Одессы отправилось 6,3 миллиона тонн грузов. В ближайшее время заказчикам отправят еще более 3 миллионов тонн продукции.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признался, что Киев наносит удары по Крыму западными крылатыми ракетами. «Наши пилоты тактической авиации очищают Крым (...) крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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