Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 4 февраля 2024Мир

В ФРГ заявили о необходимости ЕС создать оборонительный союз без участия США

Немецкий политик Райн призвал ЕС создать оборонительный союз в Европе

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европе необходимо создать «оборонительный союз» с целью укрепить свою безопасность. С таким предложением выступил премьер федеральной земли Гессен Борис Райн, пишет Bild.

По его словам, Европейский союз (ЕС) сталкивается с самым большим вызовом с момента основания. «Поэтому мы хотим сильного европейского союза по безопасности — с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защитой нашей критической инфраструктуры», — призвал немецкий политик.

По словам Райна, это должны сделать сами европейцы без участия США. Он также отметил, что для сдерживания России можно использовать ядерный арсенал.

Ранее лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что ЕС должен подготовится в войне без поддержки НАТО и США из-за потенциальной угрозы возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В зоне спецоперации заметили танк Abrams в триплексе БМП Bradley

      В ФРГ заявили о необходимости ЕС создать оборонительный союз без участия США

      Байдена назвали военным преступником из-за позиции по конфликту в Газе

      «Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче АПЛ

      Вертолет МЧС пропал над Онежским озером

      В Турции назвали темы переговоров Путина с Эрдоганом

      Трамп рассказал о планах закрыть границу США

      В США назвали Такера Карлсона предателем из-за поездки в Россию

      Венгрия отказалась запрещать финансирование Украины из фонда ЕС

      Российские студентки сняли видео с рассыпанным на иконе порошком и раскаялись

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше