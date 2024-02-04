В ФРГ заявили о необходимости ЕС создать оборонительный союз без участия США

Немецкий политик Райн призвал ЕС создать оборонительный союз в Европе

Европе необходимо создать «оборонительный союз» с целью укрепить свою безопасность. С таким предложением выступил премьер федеральной земли Гессен Борис Райн, пишет Bild.

По его словам, Европейский союз (ЕС) сталкивается с самым большим вызовом с момента основания. «Поэтому мы хотим сильного европейского союза по безопасности — с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защитой нашей критической инфраструктуры», — призвал немецкий политик.

По словам Райна, это должны сделать сами европейцы без участия США. Он также отметил, что для сдерживания России можно использовать ядерный арсенал.

Ранее лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что ЕС должен подготовится в войне без поддержки НАТО и США из-за потенциальной угрозы возвращения Дональда Трампа на пост президента США.