Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:15, 4 февраля 2024Ценности

Основатель Wildberries рассказала о своих покупках на маркетплейсе

Основатель Wildberries Бакальчук несколько раз в день заказывает на маркетплейсе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что совершает несколько покупок в день в своем маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, рано или поздно все сотрудники Wildberries становятся покупателями. Одна девушка, работающая в HR, попросила заблокировать ей доступ к покупкам, пока она выплачивает ипотеку.

«Я сама постоянно покупаю, то есть за день раза три-четыре точно заказываю», — рассказала Бакальчук.

Ранее стало известно, что пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз в рабочих чатах поджечь склад компании. По данным издания, работники Wildberries ограничились лишь угрозами и никаких реальных действий не предпринимали.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК России начал расследование удара ВСУ по Лисичанску

      В Кирове двое мужчин похитили девушку у подъезда дома

      Решение Байдена по газу назвали подарком Путину

      Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Намибии

      Основатель Wildberries рассказала о своих покупках на маркетплейсе

      В России заявили о заранее спланированной Западом операции по поражению Ил-76

      Полицейские нашли в болоте останки подростка возрастом более двух тысяч лет

      Монсон связал дисквалификацию Валиевой с влиянием США

      Стало известно об употреблении советом директоров Tesla наркотиков с Маском

      В России продлят программу по семейной ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше