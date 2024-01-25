Стало известно об увольнении сотрудников Wildberries из-за угроз поджечь склад

Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад компании

Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз в рабочих чатах поджечь склад компании. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По данным издания, работники Wildberries ограничились лишь угрозами и никаких реальных действий не предпринимали, а также оказались непричастны к реальному пожару, произошедшему на складе под Петербургом.

Канал приводит ответ самой компании, в которой представитель Wildberries сообщил, что сотрудники не были уволены, а перестали работать, так как не были включены в штат и являлись самозанятыми.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. На опубликованных в интернете видео очевидцы сообщили, что склад оказался полностью разрушен за 20-30 минут. По данным МЧС, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

В результате пожара пострадали двое работников. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. По словам гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, пожар стал для фирмы огромным испытанием.