Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:14, 25 января 2024Россия

Стало известно об увольнении сотрудников Wildberries из-за угроз поджечь склад

Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад компании

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва» 

Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз в рабочих чатах поджечь склад компании. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По данным издания, работники Wildberries ограничились лишь угрозами и никаких реальных действий не предпринимали, а также оказались непричастны к реальному пожару, произошедшему на складе под Петербургом.

Канал приводит ответ самой компании, в которой представитель Wildberries сообщил, что сотрудники не были уволены, а перестали работать, так как не были включены в штат и являлись самозанятыми.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. На опубликованных в интернете видео очевидцы сообщили, что склад оказался полностью разрушен за 20-30 минут. По данным МЧС, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

В результате пожара пострадали двое работников. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. По словам гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, пожар стал для фирмы огромным испытанием.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      Криминальный авторитет попался российским силовикам с поддельными документами

      Шольц запланировал обмен ракетами с Францией и Великобританией для помощи ВСУ

      Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

      Российские военные сорвали ротацию частей ВСУ

      Бывшая возлюбленная обвинила Канье Уэста в издевательствах

      Биограф Зеленского рассказал о совете Украине создать правительство в изгнании

      Депортированного из Турции за похищение миллионов рублей россиянина задержали

      Россиян предупредили о неочевидном признаке инфаркта

      Роскачество назвало экокожу опасной для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше