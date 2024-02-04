В России высказались о призыве Украины к Шольцу провести переговоры с Путиным

Сенатор Карасин: Россия всегда выступала и выступает за диалог по Украине

Россия всегда выступала и выступает за диалог по украинскому конфликту, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о призыве бывшего посла Украины в ФРГ и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Никто не может послам запретить думать. Если это прозвучало действительно, надо это еще проверить при нынешней системе дезинформации и фейков, но если это прозвучало в его беседе, например, с журналистами, ну что ж, размышляет человек в этом направлении. Поэтому учтем такое мнение посла Мельника. Хотя в другие времена он говорил намного более антироссийские вещи. Но размышления есть размышления», — сказал Карасин.

Как известно, Российская Федерация всегда выступает за диалоги. Но они, к большому сожалению, запрещены законодательно [президентом Украины Владимиром] Зеленским Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

При этом сенатор отметил, что позиция канцлера ФРГ по конфликту на Украине известна Москве.

«Мы все знаем позицию, которую Шольц занимает на протяжении последних двух лет. По-моему, эта позиция, к сожалению, не меняется», — заключил он.

Ранее Мельник заявил, что канцлеру ФРГ следует встретиться с президентом России для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, мир должен задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству.

