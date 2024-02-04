В России высказались о призыве Украины к Шольцу провести переговоры с Путиным
Россия всегда выступала и выступает за диалог по украинскому конфликту, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о призыве бывшего посла Украины в ФРГ и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Никто не может послам запретить думать. Если это прозвучало действительно, надо это еще проверить при нынешней системе дезинформации и фейков, но если это прозвучало в его беседе, например, с журналистами, ну что ж, размышляет человек в этом направлении. Поэтому учтем такое мнение посла Мельника. Хотя в другие времена он говорил намного более антироссийские вещи. Но размышления есть размышления», — сказал Карасин.
Как известно, Российская Федерация всегда выступает за диалоги. Но они, к большому сожалению, запрещены законодательно [президентом Украины Владимиром] Зеленским
При этом сенатор отметил, что позиция канцлера ФРГ по конфликту на Украине известна Москве.
«Мы все знаем позицию, которую Шольц занимает на протяжении последних двух лет. По-моему, эта позиция, к сожалению, не меняется», — заключил он.
Ранее Мельник заявил, что канцлеру ФРГ следует встретиться с президентом России для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, мир должен задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству.