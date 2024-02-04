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13:50, 4 февраля 2024Россия

Российские системы ПВО за сутки сбили почти 100 беспилотников в зоне СВО

Минобороны России: системы ПВО сбили почти 100 БПЛА в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили почти 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале Минобороны России.

Всего системам ПВО удалось сбить 97 украинских беспилотников за сутки. Уточняется, что их уничтожили в районах населенных пунктов Великий Выселок, Голиково, Белогоровка, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье.

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