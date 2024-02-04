Российские системы ПВО за сутки сбили почти 100 беспилотников в зоне СВО

Минобороны России: системы ПВО сбили почти 100 БПЛА в зоне спецоперации

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили почти 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале Минобороны России.

Всего системам ПВО удалось сбить 97 украинских беспилотников за сутки. Уточняется, что их уничтожили в районах населенных пунктов Великий Выселок, Голиково, Белогоровка, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили резервы, которые подходили к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, таким образом сорвав ротацию подразделений противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.