Минобороны России: артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Минобороны России сообщило, что артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили резервы, которые подходили к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, таким образом сорвав ротацию подразделений противника, передает РИА Новости.

«Военнослужащие артиллерийских расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 общевойсковой армии "Западной" группировки войск точным огнем уничтожили подходящие резервы противника», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что позиции врага были обнаружены с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), после чего их координаты были переданы артиллеристам, которые за несколько минут навели орудия на цель и уничтожили противника.

Ранее стало известно об уничтожении группой армейской авиации бойцов и бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении.