Российские вертолеты уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ

Минобороны: вертолеты ВКС уничтожили бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении группой армейской авиации бойцов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, передает РИА Новости.

«Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что боевая авиация вела огонь неуправляемыми ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, а также в сложных метеорологических условиях. Вертолеты поразили все цели, после чего выполнили противоракетный маневр и вернулись в место дислокации.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки (Артемовский район Донецкой народной республики).