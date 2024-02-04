Украине предрекли перенос столицы из Киева

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины перенесут из Киева во Львов

Украинским властям придется перенести столицу из Киева во Львов, если армия России прорвет оборонительные рубежи ВСУ и начнется широкомасштабное наступление. Об этом написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Выбор Львова Брайен объясняет близостью к польской границе, что позволит прикрывать город силами ПВО Польши.

Также бывший сотрудник Пентагона считает, что проблемы ВСУ кроются в неуверенности личного состава в будущем из-за больших потерь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия вынуждена отправлять на передовую остатки своего резерва. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины пытаются не допустить обрушения обороны. С этой же целью Киев проводит «очередные принудительные мобилизации», подчеркнул глава Минобороны.