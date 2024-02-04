Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:47, 4 февраля 2024Бывший СССР

Украине предрекли перенос столицы из Киева

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины перенесут из Киева во Львов

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинским властям придется перенести столицу из Киева во Львов, если армия России прорвет оборонительные рубежи ВСУ и начнется широкомасштабное наступление. Об этом написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Выбор Львова Брайен объясняет близостью к польской границе, что позволит прикрывать город силами ПВО Польши.

Также бывший сотрудник Пентагона считает, что проблемы ВСУ кроются в неуверенности личного состава в будущем из-за больших потерь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия вынуждена отправлять на передовую остатки своего резерва. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины пытаются не допустить обрушения обороны. С этой же целью Киев проводит «очередные принудительные мобилизации», подчеркнул глава Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подтвердил планы заменить Залужного

      Названо место проведения матча-открытия ЧМ-2026 по футболу

      НАСА создаст лунный ядерный реактор

      В России помолодел один опасный вид рака

      В Брянской области прокомментировали атаку украинских дронов

      Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

      Стало известно об изумлении западных экспертов по поводу экономики России

      В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Лисичанск

      Рогов заявил о темном прошлом украинского главы запорожской администрации

      Турция поставит свои беспилотники Египту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше