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19:44, 4 февраля 2024Бывший СССР

Украинский чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Белоконь
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что спортсмену было 32 года, его мобилизовали в украинскую армию в марте 2023 года.

«Александр был одним из самых сильных людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми», — приводит канал слова главы Ассоциации спортивной борьбы Вадима Кисиля.

Ранее Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование из-за гибели двух граждан страны на Украине. Расследование было начато по факту военных преступлений и «умышленного причинения вреда» людям, защищенным международным гуманитарным правом. Отмечается, что это десятое подобное расследование с начала специальной военной операции на Украине.

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      Никита Абрамов
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