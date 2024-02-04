В Госдуме высказались об обсуждении на Западе темы выхода США из НАТО

Слуцкий: обсуждение выхода США из НАТО при Трампе говорит о повороте мышления

Обсуждение на Западе темы выхода США из НАТО в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа говорит о повороте их мышления. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что западная пресса пустилась в рассуждения о дальнейшей судьбе НАТО, действительно свидетельствует о "повороте мышления". Но насколько он является "поразительным" — покажет только дальнейшее развитие событий, в том числе на фронтах СВО», — пояснил он.

Депутат отметил, что поддержать Североатлантический альянс пока пытаются созданием надуманной угрозы нападения России на страны-члены НАТО. Поэтому, по мнению Слуцкого, логично, что в Европе появляется больше прозревающих политиков.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в бундестаге и немецком правительстве сообщила, что европейские чиновники и функционеры НАТО задумались о дальнейшем существовании Североатлантического альянса после переизбрания бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США.

Собеседники издания отметили растущий в Берлине пессимизм относительно перспективы прекращения Соединенными Штатами поддержки Украины, тогда как ФРГ, являющаяся вторым по величине донором военной помощи, уже вдвое увеличила финансирование Киева до 8,5 миллиарда долларов.