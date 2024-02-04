Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 4 февраля 2024Россия

В Госдуме высказались об обсуждении на Западе темы выхода США из НАТО

Слуцкий: обсуждение выхода США из НАТО при Трампе говорит о повороте мышления
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Обсуждение на Западе темы выхода США из НАТО в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа говорит о повороте их мышления. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что западная пресса пустилась в рассуждения о дальнейшей судьбе НАТО, действительно свидетельствует о "повороте мышления". Но насколько он является "поразительным" — покажет только дальнейшее развитие событий, в том числе на фронтах СВО», — пояснил он.

Депутат отметил, что поддержать Североатлантический альянс пока пытаются созданием надуманной угрозы нападения России на страны-члены НАТО. Поэтому, по мнению Слуцкого, логично, что в Европе появляется больше прозревающих политиков.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в бундестаге и немецком правительстве сообщила, что европейские чиновники и функционеры НАТО задумались о дальнейшем существовании Североатлантического альянса после переизбрания бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США.

Собеседники издания отметили растущий в Берлине пессимизм относительно перспективы прекращения Соединенными Штатами поддержки Украины, тогда как ФРГ, являющаяся вторым по величине донором военной помощи, уже вдвое увеличила финансирование Киева до 8,5 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России высказались о призыве Украины к Шольцу провести переговоры с Путиным

      Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области

      Стали известны подробности о взрыве в Афинах

      Рогов порассуждал о подготовке Польши к разделу Украины

      Юрист назвала единственный способ для Валиевой сократить дисквалификацию

      В России нашли способ решения проблемы падающих с крыш сосулек

      Звезда «Уральских пельменей» раскрыл неожиданную причину отказа от курения

      В Госдуме высказались об обсуждении на Западе темы выхода США из НАТО

      Тренер рассказал о ментальном лайфхаке для занимающихся фитнесом

      В России ограничили поставки импортных цветов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше