В Европе задумались о дальнейшем существовании НАТО после переизбрания Трампа

NYT: в Европе задумались о существовании НАТО после переизбрания Трампа в США

Европейские чиновники и функционеры НАТО задумались о дальнейшем существовании Североатлантического альянса после переизбрания бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США. Об этом со ссылкой на источники в бундестаге и немецком правительстве сообщает газета The New York Times (NYT).

Собеседники издания отмечают растущий в Берлине пессимизм относительно перспективы прекращения Соединенными Штатами поддержки Украины, тогда как ФРГ, являющаяся вторым по величине донором военной помощи, уже вдвое увеличила финансирование Киева до 8,5 миллиардов долларов.

Как указал в интервью NYT профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан, последние события заставили немцев «прийти к осознанию того, что Германия живет в реальном мире и жесткая сила имеет значение».

Ранее США и Германия возразили против официального приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.