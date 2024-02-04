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21:26, 4 февраля 2024Мир

В Польше призвали перестать импортировать малину c Украины

Польский замминистра Колодзейчак призвал запретить импорт малины c Украины

Фото: Viktor Talashuk / Unsplash

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в соцсети X призвал перестать импортировать малину с Украины после того, как обнаружил в ягодах плесень.

К посту он прикрепил фотографию заплесневелой малины. «После такой малины может быть один вывод: эмбарго на украинскую замороженную малину, которой в Польшу в 2023 году прибыло более 60 тысяч тонн», — написал замминистра.

16 сентября власти Польши продлили введенный 2 мая запрет на импорт зерна с Украины. Варшава мотивировала ограничения тем, что из-за притока дешевого импорта с Украины местные фермеры стали терпеть убытки.

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      Марина Совина
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