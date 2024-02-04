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03:47, 4 февраля 2024Мир

В США раскрыли места следующих после Украины конфликтов с Россией

Профессор Миршаймер: США продолжат конфликт с Россией после Украины

Фото: Pixabay

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran раскрыл места, где США начнут следующие конфликты после завершения боевых действий на Украине.

По его словам, Вашингтон не успокоится. «Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию», — подчеркнул эксперт.

Миршаймер допустил, что Соединенные Штаты могут организовать эскалацию конфликта посредством провокаций в Арктике, в Черноморском регионе и в Молдавии. Кроме того, США могут попытаться устроить «цветную революцию» в Белоруссии.

Профессор заключил что неприятностям на Украине и в Восточной Европе не будет конца.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель оценил текущую международную ситуацию латинским выражением: «Хочешь мира, готовься к войне».

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      Марина Совина
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