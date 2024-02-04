Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 4 февраля 2024Мир

Раскрыты последствия признания падения Украины

Профессор Фиори: признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори раскрыл, к чему приведет признание падения Украины. Об этом он высказался в беседе с аргентинской газетой El Destape.

По мнению эксперта, если западные страны признают, что Украина не одержит верх над Россией в зоне боевых действий, это покажет уязвимость НАТО и превосходство Российской армии.

Материалы по теме:
«Мы спросим за каждого убитого» Жители ЛНР и ДНР годами ждали мира. Как они отнеслись к началу военной операции России?
«Мы спросим за каждого убитого»Жители ЛНР и ДНР годами ждали мира. Как они отнеслись к началу военной операции России?
26 февраля 2022
Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Просили подождать.Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
26 июня 2021

«Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — подчеркнул он.

Среди таких реалий Фиори указал способность России лидировать в сфере культурных медиа, а также наличие у Москвы ресурсов для победы над Киевом без помощи третьих стран. Кроме того, профессор выделил внешнюю политику России, в рамках которой страна развивает отношения на «азиатском фланге». Профессор также напомнил, что Москва формирует многополярный мир и преследует отказ от доллара.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и журналистов отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. «Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне [президента России Владимира] Путина», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Два-три месяца — самые опасные». В Киеве предупредили, что Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России

      Известная украинская рэперша отказалась участвовать в сборах на нужды ВСУ

      На Украине отчитались о количестве экспортированных по Черному морю грузов

      SpaceX вновь перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами

      В ЛНР объявили траур по жертвам обстрела в Лисичанске

      Стало известно о желании Зеленского обвинить Залужного в крушении Ил-76

      В Крыму слова Дуды про полуостров назвали сигналом Киеву

      В Москве помогут жившей в подъезде многодетной семье

      Баскетболист клуба НБА повторил достижение Брайанта

      Полицейские сорвали закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше