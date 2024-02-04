Профессор Фиори: признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО

Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори раскрыл, к чему приведет признание падения Украины. Об этом он высказался в беседе с аргентинской газетой El Destape.

По мнению эксперта, если западные страны признают, что Украина не одержит верх над Россией в зоне боевых действий, это покажет уязвимость НАТО и превосходство Российской армии.

«Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — подчеркнул он.

Среди таких реалий Фиори указал способность России лидировать в сфере культурных медиа, а также наличие у Москвы ресурсов для победы над Киевом без помощи третьих стран. Кроме того, профессор выделил внешнюю политику России, в рамках которой страна развивает отношения на «азиатском фланге». Профессор также напомнил, что Москва формирует многополярный мир и преследует отказ от доллара.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и журналистов отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. «Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне [президента России Владимира] Путина», — заявил он.