В Британии заявили о превосходстве Украины в конфликте с Россией

Глава МИД Британии Кэмерон: в конфликте на Украине время на стороне Запада и ВСУ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и журналистов отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. С таким мнением он выступил в интервью The Sunday Times.

Кэмерон подчеркнул, что следует прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины.

«Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне [президента России Владимира] Путина», — отметил он.