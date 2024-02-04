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06:02, 4 февраля 2024Мир

В Британии заявили о превосходстве Украины в конфликте с Россией

Глава МИД Британии Кэмерон: в конфликте на Украине время на стороне Запада и ВСУ
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и журналистов отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. С таким мнением он выступил в интервью The Sunday Times.

Кэмерон подчеркнул, что следует прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины.

«Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне [президента России Владимира] Путина», — отметил он.

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      Марина Совина
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