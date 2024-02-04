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16:22, 4 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области

Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино», — указывает пресс-служба.

Отмечается, что Зеленский посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригаду ВСУ.

В октябре 2023 года Зеленский прибыл с визитом в подконтрольную Киеву часть Херсонской области и провел совещание с военными.

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      Виктория Кондратьева
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