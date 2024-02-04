Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области
Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.
«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино», — указывает пресс-служба.
Отмечается, что Зеленский посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригаду ВСУ.
В октябре 2023 года Зеленский прибыл с визитом в подконтрольную Киеву часть Херсонской области и провел совещание с военными.