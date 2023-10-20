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15:33, 20 октября 2023Бывший СССР

Зеленский посетил Херсонскую область

Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области
СюжетМинобороны:

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области и провел совещание с военными. Об этом политик рассказал в своем Telegram.

«Ключевой вопрос — ситуация по основным направлениям фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг», — написал он.

Ранее украинский лидер провел совещание с участием нового главы Минобороны страны Рустемом Умеровым, который после встречи заявил об обновлении руководящего состава оборонного ведомства.

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      Алевтина Запольская
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