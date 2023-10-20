Зеленский посетил Херсонскую область
Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской областиСюжетМинобороны:
Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области и провел совещание с военными. Об этом политик рассказал в своем Telegram.
«Ключевой вопрос — ситуация по основным направлениям фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг», — написал он.
Ранее украинский лидер провел совещание с участием нового главы Минобороны страны Рустемом Умеровым, который после встречи заявил об обновлении руководящего состава оборонного ведомства.