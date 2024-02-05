Артемий Лебедев сравнил интервью Собчак и Дудя

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев счел интервью телеведущей Ксении Собчак более интересными, чем выпуски блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Интервью двух инфлюэнсеров он сравнил в своем обзоре новостей, который доступен во «ВКонтакте».

«Собчак действительно молодец и интервью у нее интереснее, чем у Дудя. Особенно в последние два года», — заявил Лебедев.

По мнению блогера, Дудь в последнее время зовет на интервью малоизвестных гостей, большинство из которых при этом придерживаются либеральных политических взглядов. Он высказался о видео блогера словами «скатилось в какое-то абсолютное говнище».

Ранее Собчак заявила, что Дудь зачастую приглашает к себе на интервью недалеких гостей, которые не умеют отстоять свою позицию. Вместе с тем она указала, что уважает его как журналиста и с удовольствием смотрит интервью на канале «ВДудь».