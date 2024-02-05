Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:37, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев сравнил интервью Собчак и Дудя

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев счел интервью телеведущей Ксении Собчак более интересными, чем выпуски блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Интервью двух инфлюэнсеров он сравнил в своем обзоре новостей, который доступен во «ВКонтакте».

«Собчак действительно молодец и интервью у нее интереснее, чем у Дудя. Особенно в последние два года», — заявил Лебедев.

По мнению блогера, Дудь в последнее время зовет на интервью малоизвестных гостей, большинство из которых при этом придерживаются либеральных политических взглядов. Он высказался о видео блогера словами «скатилось в какое-то абсолютное говнище».

Ранее Собчак заявила, что Дудь зачастую приглашает к себе на интервью недалеких гостей, которые не умеют отстоять свою позицию. Вместе с тем она указала, что уважает его как журналиста и с удовольствием смотрит интервью на канале «ВДудь».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали

      Власти Польши прослушивали переговоры Тихановской во время ее визитов в страну

      Собчак изменила внешность на фото и была высмеяна в сети

      В российском городе рыбак на льдине врезался в опору моста и исчез

      Индийская актриса фильмов для взрослых «воскресла» после новостей о смерти

      Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

      В ЕС назвали символическим готовящийся 13-й пакет санкций против России

      В Британии обеспокоились заявлениями о войне с Россией

      Россиянка избила мальчика в лифте и попала на видео

      Артемий Лебедев сравнил интервью Собчак и Дудя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше