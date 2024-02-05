Эксперт объяснил отказ ЕС от ввода новых запретов на импорт товаров из России

Экономист Ордов: ЕС невыгодно вводить новые запреты на импорт товаров из РФ

ЕС не будет вводить новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил «Известиям», что причиной тому стало отсутствие альтернатив торговым отношениям с РФ.

«В 2023 году в ЕС убедились, что альтернатив хорошим торговым отношениям с Россией у них нет, а рецессия будет неотъемлемой частью экономики на долгие годы, если не восстановить те связи, которые были в том числе и с Россией», — сказал эксперт.

По словам Ордова, экономика некоторых стран Европы находится на грани рецессии или уже достигла технической рецессии. Основной удар от принятия санкций приходится на самих европейцев, отметил он. При этом США страдают меньше всего, даже получая шанс завоевать европейский рынок.

Ранее в ЕС заявили о планах ограничить передвижение российских дипломатов. Представителям российского дипкорпуса хотят запретить перемещаться по всей Шенгенской зоне.