Описана квартира мечты московских зумеров

НДВ: московские зумеры выбирают дома не старше 2000 года рядом с коворкингами

В поисках жилья в столице молодежь останавливает выбор на домах не старше 2000 года вблизи коворкингов. Предпочтения московских зумеров РБК описали в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Молодые люди, родившиеся после 1997 года, отвергают лоты в старом жилом фонде — «сталинках», «хрущевках» или «брежневках». Многие представители поколения Z обладают пропиской в Москве, поэтому не сторонятся апартаментов или общежитий, прошедших редевелопмент. Популярны среди зумеров и коливинги — современные аналоги коммуналок. Главное — чтобы в квартире был стильный ремонт, а поблизости крафтовые кофейни или культурно-образовательные учреждения.

В риелторской компании «Миэль» подсчитали, что 80 процентов молодых покупателей ищут малогабаритное жилье: студии с чистовой отделкой площадью 14-20 «квадратов» либо однокомнатные квартиры. Выбор продиктован не только бюджетом, но и присущими поколению взглядами на жизнь. Квартиры евроформата при этом лучше подходят для работы в удаленном режиме. Делать в квартире ремонт самостоятельно молодые люди не желают, поэтому предпочитают лоты с выполненной отделкой, добавили в Est-a-Tet. Помимо встроенной техники, зумеры интересуются, оборудована ли квартира системой «умный дом» и какой в ней интернет-провайдер.

В выборе района молодежь не отличается от покупателей других возрастов. Большинство мечтает жить в центре, ближе к культурной жизни, но средств на это хватает не у всех. Тогда молодые покупатели отдают предпочтение вариантам в пешей доступности от метро. Недавно прославившиеся блогеры зачастую покупают апартаменты в районе «Москва-Сити». Такая локация служит хорошей декорацией для съемок. Внутри жилого комплекса зумеры ожидают найти общественные пространства, а неподалеку от дома — зеленые зоны.

За 2023 год число покупателей в возрасте до 25 лет выросло впятеро, как на первичном, так и на вторичном рынке. Для покупки квартиры при оформлении половины сделок поколение Z использует кредит. Сегодня им доступна льготная и IT-ипотека. В иных случаях молодежи помогают родители.

Ранее сообщалось, что американские зумеры повально покупают небольшие индивидуальные дома. Из-за дефицита предложения и роста цен молодым людям все реже удается быстро накопить на таунхаус и приходится переезжать в другие штаты для подбора бюджетных вариантов.