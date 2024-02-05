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09:18, 5 февраля 2024Россия

Глава Минздрава объяснил выгоду от замещения зарубежных препаратов российскими

Мурашко: замещение зарубежных препаратов российскими дает большой выигрыш в цене

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Замещение зарубежных препаратов российскими на фармрынке дает большой выигрыш в цене. Об этом, объясняя выгоду от импортозамещения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

«В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше 10 процентов точно будет, где-то еще подводят итоги», — рассказал министр.

По его словам, такая экономия дает возможность освободить денежные средства для внедрения новых технологий в производство фармацевтики.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия на 75 процентов сама обеспечивает себя жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Глава государства также напомнил, что в Советском Союзе не все препараты были отечественными, некоторые из них завозились из стран соцсодружества.

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      Анастасия Шейкина
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