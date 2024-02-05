Индийская актриса фильмов для взрослых «воскресла» после новостей о смерти

Индийская актриса фильм для взрослых Панди инсценировала свою смерть от рака

Индийская актриса фильмов для взрослых Пунам Панди инсценировала свою смерть от рака шейки матки, а затем «воскресла». Об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу, 2 февраля, в соцсети Панди появился пост о ее смерти. Менеджер 32-летней актрисы Никита Шарма подтвердила, что она скончалась от онкологического заболевания.

Через два дня после новостей о своей кончине Панди вышла на связь и сообщила, что жива. Звезда пояснила, что своим поступком хотела привлечь внимание общественности к указанному виду рака и напомнить о важности регулярных обследований.

Ранее 60-летний житель Бразилии захотел узнать, сколько человек посетит его похороны, и инсценировал свою смерть.