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10:45, 5 февраля 2024Культура

Индийская актриса фильмов для взрослых «воскресла» после новостей о смерти

Индийская актриса фильм для взрослых Панди инсценировала свою смерть от рака

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Индийская актриса фильмов для взрослых Пунам Панди инсценировала свою смерть от рака шейки матки, а затем «воскресла». Об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу, 2 февраля, в соцсети Панди появился пост о ее смерти. Менеджер 32-летней актрисы Никита Шарма подтвердила, что она скончалась от онкологического заболевания.

Через два дня после новостей о своей кончине Панди вышла на связь и сообщила, что жива. Звезда пояснила, что своим поступком хотела привлечь внимание общественности к указанному виду рака и напомнить о важности регулярных обследований.

Ранее 60-летний житель Бразилии захотел узнать, сколько человек посетит его похороны, и инсценировал свою смерть.

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      Мария Рюрикова
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