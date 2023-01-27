Мужчина захотел посмотреть на гостей на своих похоронах и инсценировал смерть

В Бразилии мужчина инсценировал смерть, чтобы узнать количество гостей на своих похоронах

Житель Бразилии, 60-летний Балтазар Лемос, захотел узнать, сколько человек придет к нему на похороны, и инсценировал свою смерть. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина работает церемониймейстером и за свою карьеру провел сотни похоронных церемоний. Лемос заметил, что некоторых покойных в последний путь провожали всего несколько человек, а на похороны к другим приходили несколько сотен. Он захотел посмотреть, сколько людей придет попрощаться с ним, поэтому решил инсценировать смерть.

В начале января Лемос опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, сделанную на фоне больницы. На следующий день он разместил сообщение: «В начале этого печального дня Балтазар Лемос покинул нас. Скоро появится дополнительная информация». Семья мужчины была шокирована новостью, и один из его племянников поспешил в больницу, чтобы узнать о произошедшем. Однако персонал медицинского учреждения сообщил, что не располагает информацией о госпитализации Лемоса.

Друзья мужчины начали делиться трагической новостью в сети, выражать соболезнования и спрашивать о причине смерти. Никаких объяснений дано не было, однако вместо этого на странице Лемоса появились время и место проведения поминок и похоронной церемонии.

18 января родственники и друзья мужчины собрались в небольшой часовне в его родном городе, чтобы попрощаться с ним. Внезапно в зале раздался голос Лемоса, и многие из присутствующих начали плакать, полагая, что он записал речь заранее. Через несколько мгновений двери алтаря открылись, и перед гостями появился живой покойный.

Присутствующие были шокированы и не знали, как реагировать: некоторые заплакали, а кто-то стоял с открытым ртом. Как только Лемос объяснил, что инсценировал свою смерть, гости обвинили его в бессердечности. «Какая нелепая шутка! Я думаю, тебе стоит сфотографироваться с каждым, кто оплакивал твою мнимую смерть. Я не знаю тебя лично и надеюсь, что никогда с тобой не встречусь», — написал один из комментаторов, когда узнал правду.

Лемос утверждает, что не хотел причинить боль близким людям, но это был единственный способ узнать, кто будет оплакивать его после смерти. «У меня не было намерения кого-то обидеть, оскорбить или причинить кому-то вред. Я искренне прошу прощения у этих людей», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что житель Индонезии из-за долгов попытался притвориться мертвым и попался из-за видео, на котором он шевелится в собственном гробу. Оказалось, что, будучи там, он потерял сознание, а затем пришел в себя.