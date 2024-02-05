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08:13, 5 февраля 2024Россия

Конституционный суд запретил обидчику приближаться к дому и работе жертвы

КС указал судам на запрет обидчикам приближаться к дому и работе жертвы

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Конституционный суд (КС) вынес решение, которое указало нижестоящим судам на возможность запретить обидчикам посещать места, где регулярно находится потерпевший, а также запретить им приближаться к жертвам на определенное расстояние. Об этом со ссылкой на судебное решение пишет «Коммерсантъ».

Жалобу в КС подала россиянка Ольга Балукова, которая пострадала от бывшего партнера — с ним она состояла в отношениях три года. После расставания мужчина начал угрожать ей расправой и преследовать. Так, россиянин пришел к бывшей девушке на работу и избил, а затем он стал ее душить до потери сознания. Впоследствии агрессору назначили год ограничения свободы.

Россиянку не устроил приговор, из-за чего она подала апелляцию, где указала, что ограничительная мера не соответствует характеру и обстоятельствам деяния и не позволяет в дальнейшем предотвратить возможные акты насилия. Кассационная инстанция и Верховный суд отказали потерпевшей, после чего она обратилась в КС.

Суд подчеркнул, что сейчас можно устанавливать запрет обидчику на посещение мест, где может регулярно находиться потерпевшая. В том числе это касается запрета на приближение к этим местам.

По словам столичного адвоката Валентиной Фроловой, постановление КС можно считать аналогом охранного ордера. В свою очередь, привлеченный эксперт Консорциума женских НПО Дарьяна Грязнова уверена, что позиция КС даст судам более широкое толкование статьи УК и обеспечит комплексную защиту от повторения насилия и его эскалациии.

В октябре 2023 года депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий обидчику приближаться к жертве. Подобный закон в России пытались принять многие годы. Авторы законопроекта считают, что необходимо установить правовые механизмы защиты россиян, которые подвергаются «навязчивому преследованию со стороны других граждан». Они подчеркивают, что сегодня в законодательстве Российской Федерации нет запрета на приближение к потерпевшему на любое расстояние.

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      Анастасия Шейкина
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