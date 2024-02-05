В РЖД объяснили массовую задержку поездов в Сочи

РЖД: из-за схода селя в Сочи произошла задержка 18 пассажирских поездов

Из-за схода селевых масс в Сочи произошла массовая задержка пассажирских поездов. Об этом сообщает РЖД в Telegram.

В компании объяснили, что из-за схода селя на перегоне Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае путь по запланированным маршрутам не могут продолжить 18 поездов. Для перевозки пассажиров задержанных поездов в РЖД задействовали свыше 20 автобусов.

Более того, пассажирам поездов дальнего следования раздали свыше 3,3 тысячи продуктовых наборов, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

В холдинге добавили, что в настоящее время железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения.

Ранее сильный ветер сорвал взлеты и посадки воздушных судов в аэропорту Сочи. Из-за неблагоприятных погодных явлений на два-три часа задерживается вылет по меньшей мере шести пассажирских лайнеров.

