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14:18, 5 февраля 2024Путешествия

В РЖД объяснили массовую задержку поездов в Сочи

РЖД: из-за схода селя в Сочи произошла задержка 18 пассажирских поездов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Из-за схода селевых масс в Сочи произошла массовая задержка пассажирских поездов. Об этом сообщает РЖД в Telegram.

В компании объяснили, что из-за схода селя на перегоне Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае путь по запланированным маршрутам не могут продолжить 18 поездов. Для перевозки пассажиров задержанных поездов в РЖД задействовали свыше 20 автобусов.

Более того, пассажирам поездов дальнего следования раздали свыше 3,3 тысячи продуктовых наборов, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

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В холдинге добавили, что в настоящее время железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения.

Ранее сильный ветер сорвал взлеты и посадки воздушных судов в аэропорту Сочи. Из-за неблагоприятных погодных явлений на два-три часа задерживается вылет по меньшей мере шести пассажирских лайнеров.

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      Фариза Бацазова
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