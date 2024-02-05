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16:33, 5 февраля 2024Путешествия

Место схода селя в Сочи попало на видео

«ЧП Сочи»: место схода селя по железной дороге в Сочи попало на видео

Место схода селя на железной дороге рядом с Сочи попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

На кадрах видно, что последствия случившегося оперативно устраняют рабочие. Железнодорожные пути очищают с помощью спецтехники.

Ранее стало известно, что из-за схода селевых масс на перегоне Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае произошла массовая задержка пассажирских поездов. Для перевозки пассажиров задержанных поездов в РЖД задействовали свыше 20 автобусов. Более того, пассажирам поездов дальнего следования раздали свыше 3,3 тысячи продуктовых наборов, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

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      Зарина Дзагоева
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