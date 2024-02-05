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12:10, 5 февраля 2024Экономика

Молодые россияне стали чаще обзаводиться кредитными картами

НБКИ: в 2023 году доля молодых россиян, оформляющих кредитки, выросла до 17,9 %

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Единственной возрастной группой, доля которой в общем объеме получателей кредитных карт выросла в 2023 году, стали россияне моложе 25 лет. С учетом прибавки в 5,2 процентных пункта (п.п.), зафиксированной по сравнению с данными 2022-го, их оказалось 17,9 процента. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в «Ленту.ру».

При этом в целом в 2023 году доли представителей других возрастных групп, обзаводившихся кредитными картами, остались прежними либо снижались. Например, в случае с 30-40 летними россиянами показатель сократился на 1,4 п.п., до 27,4 процента.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, представители молодежи «не являются большими сторонниками офлайн-кредитования», а в кредитных картах их привлекает возможность онлайн-заказа «технологичность и удобство в использовании, а также привлекательные условия», включая льготный период по оплате процентов. Банкам же такой инструмент кредитования удобен возможностью за счет лимитов эффективно управлять кредитными рисками, отметил специалист.

Ранее стало известно, что россияне могут получить возможность запрещать себе брать кредиты. По мнению авторов соответствующего законопроекта, появление такой опции защитит граждан от мошенников и снизит уровень закредитованности.

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      Дмитрий Воронин
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