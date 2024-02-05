Москвичам пообещали нескучную погоду

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается неоднородная погода с резким похолоданием

С 5 по 9 февраля в Москве ожидается неоднородная погода с резким похолоданием, которую можно назвать нескучной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам синоптика в понедельник, 5 февраля, погода на 4 градуса выше нормы и может считаться мартовской. «Связано это с тем, что над Москвой находятся циклоны. Кстати, давление очень низкое, 725 миллиметров. А вот завтра, поскольку циклон будет уходить на юго-восток, центр Европейской России окажется в его тылу и уже свежие воздушные массы приведут нас в чувство», — пообещал Вильфанд.

Во вторник, 6 февраля, погода уже станет февральской — столбики термометра в столице опустятся до минус 2-7 градусов Цельсия. 7 февраля, по словам метеоролога, москвичам стоит ожидать январскую погоду — от минус 5 до минус 10 градусов.

«В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский. Резкое понижение температуры ночью до минус 15-20 градусов Цельсия. Днем — тоже совсем не жарко. В четверг — минус 9-11 градусов Цельсия, а в пятницу — минус 9-14 градусов. Настоящая морозная погода и температура будет ниже нормы уже на 6-7 градусов», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение зимней погоды в столицу. По прогнозам метеоролога, в столице ожидается резкое похолодание и снегопады.