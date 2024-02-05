Названы популярные среди покупателей жилья районы Москвы

Сокол назвали наиболее популярным районом среди покупателей жилья в Москве

Сокол и Даниловский район пользовались наибольшей популярностью среди желавших приобрести жилье в столице. Какими районами Москвы покупатели интересовались больше всего, «Ленте.ру» рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

Спрос на «вторичку» в районе Сокол вырос на 59 процентов. За 2023 год квартиры здесь подешевели на 19 процентов, что объясняет такой интерес приобретателей. В Даниловском районе спрос поднялся на 39 процентов за год, а в Марьиной Роще — на 35 процентов. Следом за ними в рейтинге идут Хамовники и Арбат.

В то же время новыми объектами стали чаще интересоваться в столичном районе Дорогомилово — спрос увеличился в 4,5 раза. Также существенно выросли показатели в районе Аэропорт — в 4,3 раза. Повышенный спрос наблюдался в Чертаново Центральном, Академическом районе и Хамовниках.

В целом спрос на столичную жилплощадь за 2023 год снизился на 12-13 процентов. В тех же пределах вырос и спрос на съем квартир. При этом арендные ставки, по данным платформы, выросли за год на пару тысяч рублей.

Ранее был назван район Москвы с самыми дешевыми студиями. Студию площадью 14 «квадратов» в Северном Измайлове удастся приобрести за 2,5 миллиона рублей.