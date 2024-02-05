На вокзале в приграничном российском регионе произошел пожар

Пожар произошел на вокзале «Брянск-Орловский», эвакуированы 50 человек

В Брянске на вокзале «Брянск-Орловский» произошел пожар. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Там уточнили, что загорелась кровля вокзала, в результате никто не пострадал. Из-за пожара из зала ожидания эвакуировали 50 человек. Возгорание уже ликвидировали.

В ночь на понедельник, 5 февраля, над Брянской областью уничтожили пять беспилотников. Дроны самолетного типа сбили системы противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.