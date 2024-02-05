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04:18, 5 февраля 2024Россия

В Брянской области уничтожен пятый за ночь беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен пятый украинский беспилотник

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом пятого за ночь украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дроны самолетного типа были сбиты силами ПВО над Выгоничским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — рассказал Богомаз.

3 февраля Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ночью семи дронов над территорией России. Четыре украинских БПЛА сбили над территорией Белгородской области, два дрона — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.

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      Марина Совина
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