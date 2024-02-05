Найдено неожиданное применение прищепке

«БелНовости»: дешевый ароматизатор для машины можно сделать из прищепки

Из деревянной прищепки можно сделать дешевый ароматизатор для машины. Неожиданное применение предмету нашли эксперты сетевого издания «БелНовости».

Для изготовления ароматизатора нужно нанести на прищепку пару капель эфирного масла. После деревянный предмет следует положить на решетку кондиционера. Это поможет добиться приятного запаха в салоне автомобиля.

В случае, если владельцу больше нравится нейтральный запах, можно использовать чайные пакетики. Рекомендуется оставить в салоне сразу несколько пакетиков и менять их время от времени.

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