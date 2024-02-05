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16:01, 5 февраля 2024Среда обитания

Назван способ избавиться от припаркованных во дворе машин

Юрист Русяев: избавиться от припаркованных во дворе машин помогут знаки

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Избавиться от припаркованных во дворе дома машин можно с помощью запрещающих знаков. Способ убрать мешающий транспорт назвал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев, передает Life.ru.

В первую очередь юрист советует обратиться напрямую к нарушителям. Если вежливая просьба переставить автомобиль не сработает, можно пожаловаться на собственника в ГИБДД и сообщить номер, марку, а также точное месторасположение машины. Дежурный вышлет на место экипаж ДПС для составления протокола и оформления штрафа.

Русяев отмечает, что лучше всего подавать жалобу через специальную форму на сайте Госавтоинспекции или с помощью мобильного приложения вроде «Помощник Москвы». К заявлению стоит прикрепить фото, доказывающее факт нарушения. Таким образом получится ускорить рассмотрение дела и значительно повысить шансы на наказание виновника.

Также можно добиться установки знаков, запрещающих парковку. Для этого нужно собрать коллективную петицию от жильцов дома с фотографиями заставленного машинами двора и заявить ходатайство перед местной администрацией. Кроме того, рекомендуется вынести вопрос на общее собрание — если большинство поддержит инициативу, власти пойду навстречу.

Ранее водителей призвали правильно парковаться, чтобы не мешать вывозу мусора.

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      Александра Качан
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